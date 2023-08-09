В Сергиевом Посаде продолжают разбирать завалы после взрыва – удалось извлечь 3 человек

Новости России. На месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде продолжается поисково-спасательная операция. Как сообщается из-под завалов удалось извлечь троих человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятеро рабочих находятся в реанимации, их состояние оценивается как критическое. Число пострадавших уже превысило полсотни, но данные постоянно меняются. Взрыв на предприятии прогремел этим утром. Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс и колледж. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Как сообщили экстренные службы, взорвалась крупная партия пиротехники, которая хранилась на складе, арендованном одной из городских фирм.