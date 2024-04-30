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Как минимум 25 человек погибли при аварии с автобусом в Перу

30 апреля 2024 10:56
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Как минимум 25 человек, среди них – 6-летний ребенок и двухмесячный младенец, стали жертвами крупного ДТП на севере Перу. Там автобус съехал с горной дороги и упал в 200-метровую пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 25 человек погибли при аварии с автобусом в Перу-1

В салоне находились более 50 пассажиров, 13 из них получили тяжелые травмы. Несмотря на то, что экстренные службы прибыли на место ЧП довольно быстро, на организацию спасательной операции понадобилось несколько часов из-за очень сложных горных условий. В полиции считают, что виновником трагедии стал водитель автобуса, который не справился с управлением. Подобные аварии довольно часто происходят в Перу. По данным Министерства транспорта, в 2024 году жертвами ДТП стали почти 3 тысячи 200 человек.

# ДТП

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