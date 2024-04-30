Украина вместе с ЕС рассматривает ограничения для Telegram

Киев вместе с Европой рассматривает вопрос о регулировании Telegram, сообщила глава Нацсовета Украины по ТВ Ольга Герасимьюк. Об этом пишет РИА Новости.

Мессенджер предлагают включить в список регулируемых цифровых площадок, что даст возможность его блокировать и штрафовать.

Герасимюк также предлагает запретить чиновникам и госорганизациям Украины использовать Telegram и перенести служебную переписку в иные мессенджеры.

Ранее Главное разведывательное управление Украины заявило о блокировании нескольких официальных чат-ботов в Telegram. При этом в конце марта народные депутаты зарегистрировали законопроект о государственном регулировании Telegram в Украине.