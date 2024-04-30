Прямой эфир

Украина вместе с ЕС рассматривает ограничения для Telegram

30 апреля 2024 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Киев вместе с Европой рассматривает вопрос о регулировании Telegram, сообщила глава Нацсовета Украины по ТВ Ольга Герасимьюк. Об этом пишет РИА Новости.

Мессенджер предлагают включить в список регулируемых цифровых площадок, что даст возможность его блокировать и штрафовать. 

Герасимюк также предлагает запретить чиновникам и госорганизациям Украины использовать Telegram и перенести служебную переписку в иные мессенджеры.

Ранее Главное разведывательное управление Украины заявило о блокировании нескольких официальных чат-ботов в Telegram. При этом в конце марта народные депутаты зарегистрировали законопроект о государственном регулировании Telegram в Украине.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Как минимум 25 человек погибли при аварии с автобусом в Перу
30 апреля 2024 10:56

Как минимум 25 человек погибли при аварии с автобусом в Перу

В НАТО рассказали, хочет ли Россия напасть на Альянс
30 апреля 2024 10:56

В НАТО рассказали, хочет ли Россия напасть на Альянс

75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики
30 апреля 2024 10:54

75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики

Беларусь, Бразилия и Парагвай стали главными поставщиками мяса в РФ в 2023 году
30 апреля 2024 10:28

Беларусь, Бразилия и Парагвай стали главными поставщиками мяса в РФ в 2023 году

WSJ: В НАТО не верят в нападение России на Альянс
30 апреля 2024 09:51

WSJ: В НАТО не верят в нападение России на Альянс

Урсула фон дер Ляйен заявила, что TikTok могут заблокировать на территории ЕС
30 апреля 2024 09:06

Урсула фон дер Ляйен заявила, что TikTok могут заблокировать на территории ЕС

Reuters: хуситы атаковали два эсминца ВМС США в Красном море
30 апреля 2024 08:46

Reuters: хуситы атаковали два эсминца ВМС США в Красном море

Хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане
30 апреля 2024 08:33

Хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане

В Вооружённых силах Латвии создадут 7 новых батальонов
30 апреля 2024 08:07

В Вооружённых силах Латвии создадут 7 новых батальонов

Погибли 9 человек. Военный вертолет разбился в Колумбии
30 апреля 2024 08:04

Погибли 9 человек. Военный вертолет разбился в Колумбии

Белый дом утверждает, что Украина уже начала получать вооружения
30 апреля 2024 07:42

Белый дом утверждает, что Украина уже начала получать вооружения

Массовая стрельба в США: при задержании преступника были убиты 5 человек
30 апреля 2024 07:41

Массовая стрельба в США: при задержании преступника были убиты 5 человек