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В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей, 5 человек ранены

30 апреля 2024 13:11
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В Лондоне мужчина, вооруженный мечом, напал на прохожих, ранив пять человек. Об этом пишет РИА Новости.

Происшествие случилось недалеко от станции метро Хейнолт. Пострадавших госпитализировали, их состояние пока остается неизвестным. Нападавшего, 36-летнего мужчину, удалось задержать на месте преступления.

В полиции не считают произошедшее терактом и не разыскивают других подозреваемых. Место преступления оцеплено, ведется расследование. Нападавший был замечен на видео, где он разгуливает по городу с мечом, похожим на самурайский. Полицейские успокоили его, но никаких деталей не разглашают.

# Международная политика

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