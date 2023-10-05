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Канадцы призывают власти выйти из НАТО

05 октября 2023 08:43
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Новости Канады. В Канаде прошли акции протеста с требованием выхода страны из НАТО. В Ванкувере сотни человек вышли на пикет, призывая представителей власти прислушаться к мнению народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канадцы призывают власти выйти из НАТО-1

По словам митингующих, у людей сейчас возникло много проблем, многие лишились крова, работы, средств к существованию, они не могут получить образование, потому что правительство Канады направляет деньги в НАТО. За последнюю неделю подобные акции уже прошли в 10 городах страны, и, как ожидается, продлятся до 8 октября.

# НАТО # Новости Канады # Фотофакт

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