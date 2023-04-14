ВСУ обороняют Артёмовск живыми щитами – «Вагнер»

Вооруженные силы Украины удерживают Артемовск, используя тактику живых щитов, заявил командир группы «Вагнер», пишет РИА Новости.

Боец, участвующий в штурме центральной части города отметил, что украинская армия не была подготовлена к обороне в Артемовске. Киев использует живых людей, живые щиты. Отметил солдат группы «Вагнер», что украинские военные по сути не занимали окопы, они прятались в жилых домах и практически не оказывали сопротивления во время штурма центра города. Другие бойцы «Вагнера» рассказали, что у ВСУ наблюдалась нехватка личного командного состава для правильной расстановки сил и боевых средств. Многие украинские солдаты, попавшие в окружение, сдались, в том числе, по причине изначального их неправильного расположения со стороны командования.

Ранее руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о том, что восемьдесят процентов Артемовска находится под контролем российских военных. Армия РФ контролирует все административные здания в городе.