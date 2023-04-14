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Профсоюзы Литвы потребуют снизить налоги – это единственный шанс сохранить частный бизнес

14 апреля 2023 06:21
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Новости Литвы. Экономический кризис убивает литовский бизнес. Профсоюзы балтийской республики будут требовать снижения налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы Литвы потребуют снизить налоги – это единственный шанс сохранить частный бизнес-1

По словам лидера Конфедерации профсоюзов Литвы, это единственная возможность сохранить частный бизнес в стране. Ведь сейчас там наблюдается экономическая стагнация. В феврале розничная торговля сократилась почти на четверть. А произошло это на фоне высокой годовой инфляции и общего роста цен. Только за прошлый год продовольственные товары и безалкогольные напитки подорожали более чем на 25 %. В итоге стоимость товаров снова обогнала прогнозы экспертов, которые уже не раз заявляли, что пик цен позади.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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