Госдеп США обещает Лаврову холодный приём в Нью-Йорке

Госдепартамент Штатов готовит главе российского МИД Лаврову холодный прием в Нью-Йорке, где будут проходить мероприятия Организации Объединенных Наций. Об этом предупредил посол РФ в Вашингтоне Антонов.

Дипломат обратил внимание, что уже много лет Москва не наблюдает дружелюбного отношения со стороны Америки, пишет РИА Новости. Антонов отметил, что предупреждение о холодном приеме Лаврова в Нью-Йорке получено. Посмотрим, в чем это будет выражаться, сказал посол.

Как ранее сообщалось, в апреле 2023 года Российская Федерация председательствует в Совбезе Организации Объединенных Наций. Глава российского внешнеполитического ведомства Лавров будет участвовать в заседаниях Совета Безопасности 24 и 25 апреля. Визы российской делегации пока не выданы. Посол РФ в Вашингтоне выражает обеспокоенность таким подходом с американской стороны. Он отметил, что с визами Америка тянет до последнего момента, а потом, к сожалению, их получают не все члены команды министра.