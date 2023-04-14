США поставят Польше 32 истребителя F-35

F-35 будут переданы Польше в течение ближайших шести лет. Всего Варшава закупила 32 истребителя. Отметим, F-35 способен выполнять задачи в воздухе, на земле и на море, включая воздушную борьбу, подавление противовоздушной обороны, бомбардировку и разведку. Это и самый дорогой оружейный проект в истории США. Он оценен в более чем полтора триллиона долларов, что, к примеру, превышает размер трех годовых бюджетов Германии. Истребители F-35 оснащены передовыми датчиками и системой интеллекта, которая позволяет держать связь с ПВО и другими самолетами, что делает устройства более уязвимыми в воздухе.