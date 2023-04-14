Прямой эфир

США поставят Польше 32 истребителя F-35

14 апреля 2023 06:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США запускают производство F-35 для Польши. Уже началась сборка первого истребителя-бомбардировщика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США поставят Польше 32 истребителя F-35-1

F-35 будут переданы Польше в течение ближайших шести лет. Всего Варшава закупила 32 истребителя. Отметим, F-35 способен выполнять задачи в воздухе, на земле и на море, включая воздушную борьбу, подавление противовоздушной обороны, бомбардировку и разведку. Это и самый дорогой оружейный проект в истории США. Он оценен в более чем полтора триллиона долларов, что, к примеру, превышает размер трех годовых бюджетов Германии. Истребители F-35 оснащены передовыми датчиками и системой интеллекта, которая позволяет держать связь с ПВО и другими самолетами, что делает устройства более уязвимыми в воздухе.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Российские военные затопили немецкий танк Leopard в болоте под Херсоном
14 апреля 2023 05:57

Российские военные затопили немецкий танк Leopard в болоте под Херсоном

В США установили подозреваемого по делу об утечке документов Пентагона
13 апреля 2023 19:48

В США установили подозреваемого по делу об утечке документов Пентагона

Моравецкий предложил Макрону не отдаляться от США
13 апреля 2023 19:25

Моравецкий предложил Макрону не отдаляться от США