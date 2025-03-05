По мнению независимого геополитического и военного аналитика Драго Боснича, Москва уже разъясняла, что не будет терпеть военных НАТО на территории Украины. «Недавние удары – это мрачное напоминание безумным главам Запада», полагающим, что отправление их «миротворцев» останется безнаказанным и будет продолжено использование в целях ЕС исторических российских земель, – говорится в статье.