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Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием РФ Западу – InfoBRICS

05 марта 2025 12:52
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Атака по полигону ВС Украины в Днепропетровской области, где находились иностранные инструкторы, выступила в качестве мрачного послания властям стран Запада, пишет РИА Новости. 

Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием РФ Западу – InfoBRICS-1

Фото: Pinterest

По мнению независимого геополитического и военного аналитика Драго Боснича, Москва уже разъясняла, что не будет терпеть военных НАТО на территории Украины. «Недавние удары – это мрачное напоминание безумным главам Запада», полагающим, что отправление их «миротворцев» останется безнаказанным и будет продолжено использование в целях ЕС исторических российских земель, – говорится в статье.

# Международная политика

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