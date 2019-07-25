Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении

Новости Северной Кореи. Северная Корея вновь проводит испытания ракет малой дальности. О запуске двух из них стало известно специалистам Южной Кореи и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно ракеты были выпущены из района города Вонсан в направлении Японского моря. Одна из них пролетела около 450 километров, вторая – почти 700.