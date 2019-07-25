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Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении

25 июля 2019 08:25
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Новости Северной Кореи. Северная Корея вновь проводит испытания ракет малой дальности. О запуске двух из них стало известно специалистам Южной Кореи и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении-1

Предположительно ракеты были выпущены из района города Вонсан в направлении Японского моря. Одна из них пролетела около 450 километров, вторая – почти 700.

Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении-4

В последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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