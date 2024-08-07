Прямой эфир

Вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разрывает Нигер

07 августа 2024 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нигер принял решение немедленно разорвать дипломатические отношений с Украиной по причине предполагаемой агрессии украинской стороны в отношении Мали, пишет РИА Новости.

Ранее власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. Такие действия были связаны с поддержкой властями Киева терроризма в Мали.

Правительство Республики Нигер объявило о полной солидарности с правительством и народом Мали, сообщив о принятии ряда мер: разрыв дипотношений между Республикой Нигер и Украиной, направление обращения в СБ ООН, где обозначена просьба о вынесении решения в отношении киевской агрессии, а также спонсирующих ее сторон.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Июльская жара в Токио унесла жизни более 120 человек
07 августа 2024 08:15

Июльская жара в Токио унесла жизни более 120 человек

Захарова об атаке ВС Украины в Курской области: речь идёт об очередном теракте
07 августа 2024 08:10

Захарова об атаке ВС Украины в Курской области: речь идёт об очередном теракте

Полиция разогнала палаточный городок мигрантов в Париже
07 августа 2024 07:48

Полиция разогнала палаточный городок мигрантов в Париже