Вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разрывает Нигер

Нигер принял решение немедленно разорвать дипломатические отношений с Украиной по причине предполагаемой агрессии украинской стороны в отношении Мали, пишет РИА Новости.

Ранее власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. Такие действия были связаны с поддержкой властями Киева терроризма в Мали.

Правительство Республики Нигер объявило о полной солидарности с правительством и народом Мали, сообщив о принятии ряда мер: разрыв дипотношений между Республикой Нигер и Украиной, направление обращения в СБ ООН, где обозначена просьба о вынесении решения в отношении киевской агрессии, а также спонсирующих ее сторон.