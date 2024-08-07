Июльская жара в Токио унесла жизни более 120 человек

Убийственная жара накрыла Японию. Только в Токио более 120 человек погибли из-за теплового удара. Как сообщают местные власти, большинство жертв аномально высоких температур – люди преклонного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но страдают не только пожилые граждане, находящиеся в зоне риска. 37 тысяч человек разных возрастов обращались за помощью медиков из-за обезвоживания и тепловых ударов. Метеорологи уже назвали июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Температура воздуха повысилась более чем на 2 градуса.

В связи с аномальной жарой в столице и западной части страны правительство объявило предупреждение. А врачи рекомендуют жителям оставаться в помещениях, пить воду и пользоваться кондиционерами. Прогнозы на август неутешительные: синоптики утверждают, что жара не спадет, а наоборот, будет только усиливаться.