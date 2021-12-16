Стягиваются бойцы с боевой техникой. Что сейчас происходит в Триполи, где захвачены правительственные здания

Новости Ливии. В Триполи вооруженные люди захватили правительственные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предположительно, ими командует экс-депутат Всеобщего национального конгресса.

По данным местных СМИ, председателя и членов президентского совета страны эвакуировали в безопасное место сразу после получения информации о готовящихся нападениях. Также сообщается, что несколько районов столицы оказались обесточены. Военные приведены в состояние повышенной готовности, к окраинам столицы стягиваются бойцы с боевой техникой.