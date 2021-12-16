Прямой эфир

Стягиваются бойцы с боевой техникой. Что сейчас происходит в Триполи, где захвачены правительственные здания

16 декабря 2021 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ливии. В Триполи вооруженные люди захватили правительственные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предположительно, ими командует экс-депутат Всеобщего национального конгресса.

Стягиваются бойцы с боевой техникой. Что сейчас происходит в Триполи, где захвачены правительственные здания-1

По данным местных СМИ, председателя и членов президентского совета страны эвакуировали в безопасное место сразу после получения информации о готовящихся нападениях. Также сообщается, что несколько районов столицы оказались обесточены. Военные приведены в состояние повышенной готовности, к окраинам столицы стягиваются бойцы с боевой техникой.

Стягиваются бойцы с боевой техникой. Что сейчас происходит в Триполи, где захвачены правительственные здания-4

Захват зданий произошел накануне президентских выборов. Они запланированы на 24 декабря. Захватчики требуют отложить проведение избирательной кампании.

# Нападение # Салах Бади # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Советник Науседы возложила вину за скандал с «Беларуськалием» на министра транспорта и главу МИД
16 декабря 2021 12:19

Советник Науседы возложила вину за скандал с «Беларуськалием» на министра транспорта и главу МИД

На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём
16 декабря 2021 11:26

На севере Швеции наступили полярные ночи. Люди живут в сумерках даже днём

Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила об убытках в 780 млн долларов
16 декабря 2021 11:21

Крупнейшая авиакомпания Австралии сообщила об убытках в 780 млн долларов