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Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов за счёт Японии и Великобритании

27 марта 2024 12:06
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Украине будут направлены 1,5 миллиарда долларов США по программе Всемирного банка, пишет ТАСС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что советом директоров Всемирного банка было одобрено решение о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов. Уточняется, что средства выделяются в рамках займа для поддержки политики развития. Так, Япония выделила 984 миллиона долларов, Британия – 516 миллионов долларов. Шмыгаль выражает надежду на получение средств уже к концу марта текущего года. 

В 2024 году в Украине прогнозируется дефицит бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов США.

# Международная политика # Денис Шмыгаль

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