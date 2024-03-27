Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов за счёт Японии и Великобритании

Украине будут направлены 1,5 миллиарда долларов США по программе Всемирного банка, пишет ТАСС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что советом директоров Всемирного банка было одобрено решение о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов. Уточняется, что средства выделяются в рамках займа для поддержки политики развития. Так, Япония выделила 984 миллиона долларов, Британия – 516 миллионов долларов. Шмыгаль выражает надежду на получение средств уже к концу марта текущего года.

В 2024 году в Украине прогнозируется дефицит бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов США.