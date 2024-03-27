«Страна.ua»: Запад мог запретить обсуждение в Украине легитимности Зеленского

Существует вероятность, что Запад мог пресечь обсуждение политиками в Украине законности нахождения Владимира Зеленского на посту президента, когда истечет срок его полномочий в мае, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

В публикации приведено мнение украинского политолога Андрея Золотарева. По его словам, снижение интереса к вопросу легитимности Зеленского может быть следствием двух факторов: решение Запада, а также политическая пассивность отставного главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.