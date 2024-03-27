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«Страна.ua»: Запад мог запретить обсуждение в Украине легитимности Зеленского

27 марта 2024 11:45
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Существует вероятность, что Запад мог пресечь обсуждение политиками в Украине законности нахождения Владимира Зеленского на посту президента, когда истечет срок его полномочий в мае, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

В публикации приведено мнение украинского политолога Андрея Золотарева. По его словам, снижение интереса к вопросу легитимности Зеленского может быть следствием двух факторов: решение Запада, а также политическая пассивность отставного главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный

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