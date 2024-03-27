Эстония будет вкладывать в оборону более 3% ВВП

Страны Балтии продолжают милитаризацию. Эстония заявила, что повысит расходы на военные нужды до 3 % ВВП. И на ближайшие годы эта цель станет приоритетной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для ее достижения Таллин очень надеется на помощь Соединенных Штатов. Американский Конгресс уже принял решение о выделении балтийским республикам около 230 миллионов долларов на покупку техники и вооружений. Сколько от этой суммы получит Эстония, станет известно лишь к концу года. Но даже еще не получив обещанных американских денег, Таллин стал опустошать свой бюджет. Потрачено более 140 миллионов долларов на приобретение систем залпового огня «Хаймарс».

Впрочем, Эстония далеко не одинока в стремлении как можно больше вооружиться. Несколько дней назад сейм Литвы принял программу укрепления и развития системы обороны, согласно которой со следующего года Вильнюс будет также тратить на оборону не менее 3 % ВВП.