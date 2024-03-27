2 человека погибли после приёма биодобавок в Японии

В Японии расследуют громкое происшествие, которое повлекло за собой большой скандал. Там после приема биодобавок, снижающих холестерин, погибли два человека, еще более 100 попали в больницы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первые сообщения о пострадавших стали поступать еще 25 марта. Однако в течение двух дней число таких обращений с 26 стремительно выросло до 106. Как только стало известно о происходящем, компания-производитель отозвала всю партию добавок. Там предположили, что причиной заболеваний и смерти людей могли стать непредусмотренные компоненты, каким-то образом попавшие в конечный продукт.

Правительство заявило, что проведет экстренную проверку этого типа биодобавок. Тут стоит добавить, что этот БАД компания начала выпускать еще три года назад. И за это время было продано более миллиона упаковок.