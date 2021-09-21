В Австралии на демонстрацию вышли сотни противников вакцинации и карантина

Новости Австралии. В Австралии вспыхнули протесты из-за ковидных ограничений. Сотни людей вышли на демонстрацию после того, как власти закрыли строительные площадки в городе на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение обусловлено тем, что перемещение рабочих на строительных объектах способствует распространению коронавируса в регионах. Также на прекращение строительных работ повлияла другая акция протеста против обязательной вакцинации, которая прошла накануне.