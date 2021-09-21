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В Австралии на демонстрацию вышли сотни противников вакцинации и карантина

21 сентября 2021 15:53
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Новости Австралии. В Австралии вспыхнули протесты из-за ковидных ограничений. Сотни людей вышли на демонстрацию после того, как власти закрыли строительные площадки в городе на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии на демонстрацию вышли сотни противников вакцинации и карантина-1

Такое решение обусловлено тем, что перемещение рабочих на строительных объектах способствует распространению коронавируса в регионах. Также на прекращение строительных работ повлияла другая акция протеста против обязательной вакцинации, которая прошла накануне.

В Австралии на демонстрацию вышли сотни противников вакцинации и карантина-4

Правительство требует, чтобы все рабочие-строители получили хотя бы одну дозу вакцины в ближайшие дни. Специалисты утверждают, что закрытие строительных площадок ухудшит экономическую активность страны.

# Акции протеста # Фотофакт

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