В Австралии на демонстрацию вышли сотни противников вакцинации и карантина

Новости Австралии. В Австралии вспыхнули протесты из-за ковидных ограничений. Сотни людей вышли на демонстрацию после того, как власти закрыли строительные площадки в городе на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Австралии вспыхнули протесты из-за ковидных ограничений. Сотни людей вышли на демонстрацию после того, как власти закрыли строительные площадки в городе на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение обусловлено тем, что перемещение рабочих на строительных объектах способствует распространению коронавируса в регионах. Также на прекращение строительных работ повлияла другая акция протеста против обязательной вакцинации, которая прошла накануне.
Правительство требует, чтобы все рабочие-строители получили хотя бы одну дозу вакцины в ближайшие дни. Специалисты утверждают, что закрытие строительных площадок ухудшит экономическую активность страны.