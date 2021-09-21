В Китае миллионы людей отправились в путешествие по стране. Здесь отмечают Праздник середины осени

Новости Китая. В Китае миллионы людей отправились в путешествие внутри страны. Там отмечают Праздник середины осени – традиционный фестиваль в честь хороших урожаев и семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ праздника – полная луна. Она означает воссоединение всех людей, любовь к близким, надежду на будущий урожай и счастье. В 2021 году жителям Поднебесной предоставили трехдневные выходные. Кроме того, в честь праздника, несмотря на имеющиеся очаги эпидемии, людям разрешили путешествовать. Разве что семьям с детьми рекомендовали все же не покидать места проживания.