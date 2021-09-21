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В Китае миллионы людей отправились в путешествие по стране. Здесь отмечают Праздник середины осени

21 сентября 2021 16:25
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Новости Китая. В Китае миллионы людей отправились в путешествие внутри страны. Там отмечают Праздник середины осени – традиционный фестиваль в честь хороших урожаев и семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае миллионы людей отправились в путешествие по стране. Здесь отмечают Праздник середины осени-1

Символ праздника – полная луна. Она означает воссоединение всех людей, любовь к близким, надежду на будущий урожай и счастье. В 2021 году жителям Поднебесной предоставили трехдневные выходные. Кроме того, в честь праздника, несмотря на имеющиеся очаги эпидемии, людям разрешили путешествовать. Разве что семьям с детьми рекомендовали все же не покидать места проживания.

В Китае миллионы людей отправились в путешествие по стране. Здесь отмечают Праздник середины осени-4

Иностранные туристы и местные жители стали свидетелями традиционных народных гуляний, проходящих в парках и скверах. В программе фестиваля – симфонический концерт, шоу фонарей и различные мастер-классы. Самой грандиозной частью праздника является гала-концерт. В 2021 году в нем приняли участие многие известные музыканты, актеры и спортсмены Китая.

# Праздничные даты # Фотофакт

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