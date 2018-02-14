Все совершеннолетние граждане Нидерландов станут потенциальными донорами

Соответствующий законопроект подписали в верхней палате голландского парламента. За инициативу проголосовали 38 сенаторов, против – 36. В соответствии с документом, на территории королевства будет введена так называемая «система сознательного отказа». То есть, если человек заранее официально не заверит свое нежелание фигурировать в реестре, его органы после смерти смогут использовать для пересадки. На такие меры власти были вынуждены пойти из-за острой нехватки доноров на протяжении многих лет.