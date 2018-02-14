400 миллионов евро предоставит Евросоюз на восстановление Ирака

Новости Беларуси. Евросоюз готов предоставить Ираку 400 миллионов евро на послевоенное восстановление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделала глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини. Она отметила, что эта сумма будет направлена в качестве гуманитарной помощи. В кувейтской столице проходит заключительное заседание в рамках Международного инвестиционного форума по вопросу восстановления Ирака. По его итогам будет объявлен размер денежной помощи, которую предоставят иностранные государства и международные организации.