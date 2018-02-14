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400 миллионов евро предоставит Евросоюз на восстановление Ирака

14 февраля 2018 15:48
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Новости Беларуси. Евросоюз готов предоставить Ираку 400 миллионов евро на послевоенное восстановление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

400 миллионов евро предоставит Евросоюз на восстановление Ирака-1

Такое заявление сделала глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини. Она отметила, что эта сумма будет направлена в качестве гуманитарной помощи. В кувейтской столице проходит заключительное заседание в рамках Международного инвестиционного форума по вопросу восстановления Ирака. По его итогам будет объявлен размер денежной помощи, которую предоставят иностранные государства и международные организации. 

400 миллионов евро предоставит Евросоюз на восстановление Ирака-4

# Социальная помощь # Фотофакт

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