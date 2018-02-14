ЧП в небе: в полёте у американского боинга развалился двигатель

В полете у самолета развалился двигатель. В момент ЧП на борту находилось 370 человек. Среди пассажиров возникла паника. О сложившейся ситуации командир воздушного судна сообщил в аэропорт прибытия, после чего было принято решение об экстренной посадке. Приземлился самолет в Гонолулу. В результате инцидента никто не пострадал.