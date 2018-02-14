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ЧП в небе: в полёте у американского боинга развалился двигатель

14 февраля 2018 10:45
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Новости США. Шок пережили пассажиры американского боинга. Лайнер направлялся из Сан-Франциско на Гавайи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в небе: в полёте у американского боинга развалился двигатель-1

В полете у самолета развалился двигатель. В момент ЧП на борту находилось 370 человек. Среди пассажиров возникла паника. О сложившейся ситуации командир воздушного судна сообщил в аэропорт прибытия, после чего было принято решение об экстренной посадке. Приземлился самолет в Гонолулу. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧП в небе: в полёте у американского боинга развалился двигатель-4

# Фотофакт # Крушение

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