Крушение АН-148 в Подмосковье: озвучена возможная причина трагедии

В ходе анализа данных с одного из черных ящиков разбившегося в Подмосковье самолета выяснилось: из-за обледенения приемников полного давления, пилоты получали неверные сведения о скорости полета. По этой причине и могла произойти трагедия. Однако специалисты не торопятся с выводами.