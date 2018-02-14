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Крушение АН-148 в Подмосковье: озвучена возможная причина трагедии

14 февраля 2018 11:52
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Новости Беларуси. Российские эксперты продолжают выяснять причины крушения АН-148. Завершена расшифровка параметрического самописца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Крушение АН-148 в Подмосковье: озвучена возможная причина трагедии-1

Крушение АН-148 в Подмосковье: озвучена возможная причина трагедии-3

В ходе анализа данных с одного из черных ящиков разбившегося в Подмосковье самолета выяснилось: из-за обледенения приемников полного давления, пилоты получали неверные сведения о скорости полета. По этой причине и могла произойти трагедия. Однако специалисты не торопятся с выводами.   

1,4 тысячи фрагментов тел и полтысячи обломков обнаружено на месте крушения Ан-148 в Подмосковье  

Крушение АН-148 в Подмосковье: озвучена возможная причина трагедии-6

Расшифровка речевого самописца еще не завершена. На экспертизу отправлены и двигатели воздушного судна, которые накануне извлекли из образовавшейся от падения воронки. Напомним, АН-148 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Авиакатастрофа унесла жизни 71 человека. 

# Фотофакт # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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