Крушение АН-148 в Подмосковье: озвучена возможная причина трагедии

Новости Беларуси. Российские эксперты продолжают выяснять причины крушения АН-148. Завершена расшифровка параметрического самописца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Российские эксперты продолжают выяснять причины крушения АН-148. Завершена расшифровка параметрического самописца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе анализа данных с одного из черных ящиков разбившегося в Подмосковье самолета выяснилось: из-за обледенения приемников полного давления, пилоты получали неверные сведения о скорости полета. По этой причине и могла произойти трагедия. Однако специалисты не торопятся с выводами.
1,4 тысячи фрагментов тел и полтысячи обломков обнаружено на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
Расшифровка речевого самописца еще не завершена. На экспертизу отправлены и двигатели воздушного судна, которые накануне извлекли из образовавшейся от падения воронки. Напомним, АН-148 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Авиакатастрофа унесла жизни 71 человека.