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Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание

23 марта 2020 19:06
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Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио придется отложить, если провести это масштабное мероприятие в полном объеме не представится возможным. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание-1

Международный олимпийский комитет провел экстренное совещание. Под растущим давлением со стороны спортсменов, федераций и национальных комитетов, которые просят отложить проведение Игр, 22 марта МОК стал продумывать альтернативный сценарий касательно Токио-2020.

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Хотя еще несколько дней назад настаивал, что Игры пройдут в запланированные сроки и со зрителями.

Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание-4

Меж тем олимпийские комитеты Канады и Австралии выступили с заявлением, что не будут отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду 2020 года, если ее из-за коронавируса не перенесут на следующий год. Напомним, игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание-7

# Коронавирус # Синдзо Абэ # Фотофакт

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