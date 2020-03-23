Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание

Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио придется отложить, если провести это масштабное мероприятие в полном объеме не представится возможным. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио придется отложить, если провести это масштабное мероприятие в полном объеме не представится возможным. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международный олимпийский комитет провел экстренное совещание. Под растущим давлением со стороны спортсменов, федераций и национальных комитетов, которые просят отложить проведение Игр, 22 марта МОК стал продумывать альтернативный сценарий касательно Токио-2020.
Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле
Хотя еще несколько дней назад настаивал, что Игры пройдут в запланированные сроки и со зрителями.
Меж тем олимпийские комитеты Канады и Австралии выступили с заявлением, что не будут отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду 2020 года, если ее из-за коронавируса не перенесут на следующий год. Напомним, игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.