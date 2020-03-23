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В условиях COVID-19. Хроника коронавируса за 23 марта

23 марта 2020 18:40
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В Китае, где вспышка коронавируса пошла на спад, начал восстанавливаться внутренний туризм. Местные жители стали чаще бронировать авиабилеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях COVID-19. Хроника коронавируса за 23 марта-1

Введенные ранее ограничительные меры в стране постепенно отменяются. Местных случаев заражения в КНР не фиксируется уже несколько дней, а число победивших болезнь 90 % от общего числа инфицированных.

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В Европе ситуация с коронавирусом остается непростой. В Италии фиксируется большое число заболевших. В стране действует запрет на выход из дома, абсолютно все общественные места закрыты.

В условиях COVID-19. Хроника коронавируса за 23 марта-4

В условиях COVID-19. Хроника коронавируса за 23 марта-6

В Испании рост числа инфицированных пока не замедлился, но власти предполагают, что к концу недели эпидемия пойдет на спад.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Десятки лабораторий по всему миру работают над вакциной от COVID-19. На минувшей неделе клинические испытания нового препарата начались в США. Об успешных результатах заявили и во Франции.

В условиях COVID-19. Хроника коронавируса за 23 марта-9

# Коронавирус # Фотофакт

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