Александр Лукашенко поздравил главу Пакистана с национальным праздником

Новости Пакистана. Национальный праздник отмечают 23 марта жители Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Национальный праздник отмечают 23 марта жители Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 марта считается днём становления страны как независимого мусульманского государства. Ежегодно по случаю праздника в Исламабаде проходят военный и гражданский парад, однако в этот раз в целях предосторожности из-за коронавируса массовые торжества в стране отменили.
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С Днём Пакистана главу Исламской Республики поздравил Президент Беларуси.