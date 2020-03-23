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Александр Лукашенко поздравил главу Пакистана с национальным праздником

23 марта 2020 12:11
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Новости Пакистана. Национальный праздник отмечают 23 марта жители Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил главу Пакистана с национальным праздником-1

23 марта считается днём становления страны как независимого мусульманского государства. Ежегодно по случаю праздника в Исламабаде проходят военный и гражданский парад, однако в этот раз в целях предосторожности из-за коронавируса массовые торжества в стране отменили.

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Александр Лукашенко поздравил главу Пакистана с национальным праздником-4

С Днём Пакистана главу Исламской Республики поздравил Президент Беларуси.

# Праздники # Александр Лукашенко # Фотофакт

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