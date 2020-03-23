Александр Лукашенко поздравил главу Пакистана с национальным праздником

23 марта считается днём становления страны как независимого мусульманского государства. Ежегодно по случаю праздника в Исламабаде проходят военный и гражданский парад, однако в этот раз в целях предосторожности из-за коронавируса массовые торжества в стране отменили.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы