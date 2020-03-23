Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле

Новости Беларуси. Уже две страны отказались от участия в Олимпийских играх 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой стала Канада. НОК страны заявил, что из-за пандемии атлеты не могут полноценно готовиться к состязаниям. Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провел экстренное совещание

С подобным заявлением выступила и Австралия. Учитывая, что многие спортсмены тренируются за пределами страны, из-за действующих ограничений на перелеты собрать их вместе будет просто невозможно. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

В связи с этим многие государства призывают организаторов Олимпиады перенести соревнования на более поздний срок.