Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле

Новости Беларуси. Уже две страны отказались от участия в Олимпийских играх 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже две страны отказались от участия в Олимпийских играх 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первой стала Канада. НОК страны заявил, что из-за пандемии атлеты не могут полноценно готовиться к состязаниям.
Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провел экстренное совещание
С подобным заявлением выступила и Австралия. Учитывая, что многие спортсмены тренируются за пределами страны, из-за действующих ограничений на перелеты собрать их вместе будет просто невозможно.
Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы
В связи с этим многие государства призывают организаторов Олимпиады перенести соревнования на более поздний срок.
В МОК пообещали провести переговоры с оргкомитетом Игр в Токио и властями Японии. Итоги будут объявлены в течение четырех недель. Олимпийские игры 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.