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Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле

23 марта 2020 19:08
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Новости Беларуси. Уже две страны отказались от участия в Олимпийских играх 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле -1

Первой стала Канада. НОК страны заявил, что из-за пандемии атлеты не могут полноценно готовиться к состязаниям.

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Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле -4

С подобным заявлением выступила и Австралия. Учитывая, что многие спортсмены тренируются за пределами страны, из-за действующих ограничений на перелеты собрать их вместе будет просто невозможно.

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Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле -7

В связи с этим многие государства призывают организаторов Олимпиады перенести соревнования на более поздний срок.

Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле -10

В МОК пообещали провести переговоры с оргкомитетом Игр в Токио и властями Японии. Итоги будут объявлены в течение четырех недель. Олимпийские игры 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле -13

Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле -15

# Коронавирус # Фотофакт

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