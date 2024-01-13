Пожар на складе под Санкт-Петербургом локализовали на площади 70 тыс. кв. м

Огонь высотой 50 метров. Мощный пожар уничтожил склад российского интернет-магазина. Он хорошо известен и в нашей стране. ЧП вряд ли повлияет на доставку покупок в Беларусь. Уничтоженный огнем объект был региональным в логистической цепочке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожару, охватившему площадь в 70 000 квадратных метров, присвоили пятую наивысшую категорию сложности. В его ликвидации были задействованы 270 человек и 57 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Уже известно, что продавцы интернет-магазина получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы. По некоторым оценкам, убытки компании в связи с ЧП могут составить около 10 миллиардов российских рублей.