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Румынские фермеры и дальнобойщики проводят масштабную акцию протеста

13 января 2024 11:28
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Румыния охвачена масштабными акциями протеста, которые устроили местные фермеры. По примеру немецких коллег они перекрыли все основные шоссе в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румынские фермеры и дальнобойщики проводят масштабную акцию протеста-1

Недовольство вызвали постоянно растущие цены на удобрения, страховку и топливо. К аграриям присоединились и дальнобойщики, которые испытывают трудности из-за этого же. И фермеры, и перевозчики жалуются и на то, что их место на рынке занимают иностранные фирмы и производители. По мнению протестующих, из-за совокупности всех этих причин транспортные и сельскохозяйственные компании находятся на грани банкротства.

Румынские фермеры и дальнобойщики проводят масштабную акцию протеста-4

Мы, водители, не можем получать зарплату вовремя, потому что работодатель не может нам ее выдать. У него просто нет на это денег, потому что он тоже ничего не зарабатывает.

Румынские фермеры и дальнобойщики проводят масштабную акцию протеста-7

Протестующие угрожают блокировать улицы Бухареста, требуя встречи с руководством страны. Однако власти к этому подготовились по-своему. На подъездах к румынской столице выставлены усиленные патрули полиции, которые не пропускают фуры и сельхозтехнику, так как у фермеров и водителей нет разрешения на проведение в городе демонстраций и пикетов. Сейчас километровые очереди грузовиков блокируют кольцевые дороги Бухареста и других городов, движение транспорта по всей стране нарушено.

# Акции протеста # Новости Румынии

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