Румынские фермеры и дальнобойщики проводят масштабную акцию протеста

Румыния охвачена масштабными акциями протеста, которые устроили местные фермеры. По примеру немецких коллег они перекрыли все основные шоссе в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство вызвали постоянно растущие цены на удобрения, страховку и топливо. К аграриям присоединились и дальнобойщики, которые испытывают трудности из-за этого же. И фермеры, и перевозчики жалуются и на то, что их место на рынке занимают иностранные фирмы и производители. По мнению протестующих, из-за совокупности всех этих причин транспортные и сельскохозяйственные компании находятся на грани банкротства.

Мы, водители, не можем получать зарплату вовремя, потому что работодатель не может нам ее выдать. У него просто нет на это денег, потому что он тоже ничего не зарабатывает.