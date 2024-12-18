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Le Parisien: Зеленский признаёт невозможность вернуть Донбасс и Крым

18 декабря 2024 10:30
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, у Киева нет возможности «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым, пишет ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

Le Parisien: Зеленский признаёт невозможность вернуть Донбасс и Крым-1

Фото: Pinterest

В ходе интервью для газеты президент Украины заявил, что Киев может рассчитывать лишь на давление со стороны международного сообщества на Россию, чтобы стороны сели за стол переговоров. «Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть», – отметил политик.

У Зеленского также спросили, есть ли вероятность, что Киев перестанет претендовать на территорию Крыма или Донбасса «хотя бы временно». Ответ украинского лидера был отрицательный.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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