Le Parisien: Зеленский признаёт невозможность вернуть Донбасс и Крым

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у Киева нет возможности «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым, пишет ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

В ходе интервью для газеты президент Украины заявил, что Киев может рассчитывать лишь на давление со стороны международного сообщества на Россию, чтобы стороны сели за стол переговоров. «Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть», – отметил политик.

У Зеленского также спросили, есть ли вероятность, что Киев перестанет претендовать на территорию Крыма или Донбасса «хотя бы временно». Ответ украинского лидера был отрицательный.