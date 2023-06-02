ВС России в 2023 сформируют две новые армии и два военных округа

В текущем году Вооруженные силы России намерены сформировать ряд новых воинских соединений, пишет РИА Новости.

По словам заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Евгения Бурдинского, в составе Вооруженных сил РФ запланировано создание двух армий, армейского корпуса, военно-морского округа, пяти дивизий, 26 бригад и двух военных округов.

Бурдинский отметил важность организационных мероприятий в заданные сроки для обеспечения прироста численности и состава Вооруженных сил. Также планируется заранее укомплектовать и развернуть личный состав, синхронизировав этот процесс с обеспечением новыми образцами вооружения, военной техники и другими материальными ресурсами.

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу провел заседание, на котором обсуждался вопрос о необходимости довести численный состав ВС до 1,5 млн человек.