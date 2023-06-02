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В Тунисе из-за дефицита лекарств медикаменты часто продают без лицензии

02 июня 2023 07:18
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Новости Туниса. В Тунисе растет дефицит лекарств. В аптеках страны не хватает в том числе сердечных и диабетических препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тунисе из-за дефицита лекарств медикаменты часто продают без лицензии-1

Сейчас Тунис пытается погасить долги за импортированные продукты питания. И закупить достаточное количество лекарств пока не может. Из-за этого процветает черный рынок, где медикаменты часто продают без лицензии. Но альтернативы у граждан нет.

# Лекарства # Фотофакт

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