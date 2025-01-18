ВС России ответили на обстрелы ATACMS в Белгородской области

В субботу утром российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в качестве ответной меры на ракетный обстрел Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу утром российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в качестве ответной меры на ракетный обстрел Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: Минобороны РФ
Все объекты, включая конструкторское бюро «Луч», где производятся ракеты «Нептун» и артиллерийские снаряды «Ольха», были уничтожены, сообщили в российском оборонном ведомстве.