Прямой эфир

ВС России ответили на обстрелы ATACMS в Белгородской области

18 января 2025 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В субботу утром российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в качестве ответной меры на ракетный обстрел Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

ВС России ответили на обстрелы ATACMS в Белгородской области-1

Фото: Минобороны РФ

Все объекты, включая конструкторское бюро «Луч», где производятся ракеты «Нептун» и артиллерийские снаряды «Ольха», были уничтожены, сообщили в российском оборонном ведомстве.

# Международная политика # Армия

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство Израиля подписало соглашение с ХАМАС о прекращении огня
18 января 2025 07:46

Правительство Израиля подписало соглашение с ХАМАС о прекращении огня

Петицию с требованием отставки мэра Лос-Анджелеса подписали более 150 тыс. человек
18 января 2025 07:38

Петицию с требованием отставки мэра Лос-Анджелеса подписали более 150 тыс. человек

В Белграде прошла конференция, посвящённая выборам Президента Беларуси
17 января 2025 17:08

В Белграде прошла конференция, посвящённая выборам Президента Беларуси