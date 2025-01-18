Препятствий на пути достижения мира в Газе больше нет. Правительство Израиля подписало соглашение с ХАМАС о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно было достигнуто на переговорах в Дохе. Заседание израильского кабмина, которое началось накануне вечером, длилось до раннего утра.

По условиям договора, перемирие должно вступить в силу уже завтра. 19 января планируется начать и освобождение 33 израильских заложников, которые находятся в плену у боевиков ХАМАС. В свою очередь Израиль выпустит 2 тысячи палестинских заключенных.

На втором этапе подразделения израильской армии начнут покидать сектор Газа. Третий заключительный этап подразумевает полное восстановление практически разрушенного анклава.

Однако далеко не все в израильском правительстве довольны этой сделкой. Некоторые министры считают, что перемирие даст возможность ХАМАС восстановить силы и начать новые акции против Израиля. Поэтому они требуют продолжить операцию ЦАХАЛ в Газе после обмена заложниками.