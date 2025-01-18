Петицию с требованием отставки мэра Лос-Анджелеса подписали более 150 тыс. человек

У спасателей в Калифорнии появился шанс остановить смертоносные пожары, которые полыхают в штате уже полторы недели. Сильный ветер, помогавший распространяться огню, внезапно стих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки пожарные локализовали возгорания на 20 % территорий. Однако ситуация по-прежнему остается сложной. В эпицентре стихии остается Лос-Анджелес. Там огонь уже уничтожил 12,5 тысячи домов и продолжает свое наступление. Но жители обвиняют в произошедшем не природу, а власти. Уже более 150 тысяч человек подписали петицию с требованием отставки мэра Лос-Анджелеса.

Люди уверены, что к трагедии привело решение градоначальника значительно сократить финансирование пожарной службы города и неспособность организовать борьбу с огнем. Остается добавить, что число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 27.