В Германии работники 9 автозаводов протестуют из-за сокращений

Работники 9 автозаводов протестуют в Германии из-за сокращений. На улицы вышли около 70 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за падения спроса, роста затрат на производство и конкуренции со стороны китайского автопрома концерн испытывает небывалый кризис. Решения проблемы пока не видно. Фирма по-прежнему намерена отказаться как минимум от трех заводов. Это приведет к увольнению более чем 120 тысяч сотрудников.