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В Германии работники 9 автозаводов протестуют из-за сокращений

11 декабря 2024 06:59
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Работники 9 автозаводов протестуют в Германии из-за сокращений. На улицы вышли около 70 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии работники 9 автозаводов протестуют из-за сокращений-2

Из-за падения спроса, роста затрат на производство и конкуренции со стороны китайского автопрома концерн испытывает небывалый кризис. Решения проблемы пока не видно. Фирма по-прежнему намерена отказаться как минимум от трех заводов. Это приведет к увольнению более чем 120 тысяч сотрудников.

# Новости Германии # Акции протеста

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