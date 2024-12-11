Годовщина президентства Хавьера Милея проходит под шум протестов

Люди недовольны экономической политикой. Более половины аргентинцев живут за чертой бедности. Они вынуждены отказывать себе даже в самом необходимом. Тем не менее Милей остается непоколебим в реализации своей стратегии, пусть она и не привела к успеху. За год национальный ВВП снизился почти на 3 %, а потребление граждан сократилось на 12 %.