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Годовщина президентства Хавьера Милея проходит под шум протестов

11 декабря 2024 07:04
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В Аргентине подводят первые итоги работы главы государства. Этот пост Хавьер Милей занимает уже год. Дата отмечена протестами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовщина президентства Хавьера Милея проходит под шум протестов-2

Люди недовольны экономической политикой. Более половины аргентинцев живут за чертой бедности. Они вынуждены отказывать себе даже в самом необходимом. Тем не менее Милей остается непоколебим в реализации своей стратегии, пусть она и не привела к успеху. За год национальный ВВП снизился почти на 3 %, а потребление граждан сократилось на 12 %.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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