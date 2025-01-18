ВС РФ нанесли удар по конструкторскому бюро, где производят ракеты «Нептун»

В ответ на ракетный обстрел Белгородской области российские войска нанесли удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В ответ на ракетный обстрел Белгородской области российские войска нанесли удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер.
По данным Министерства обороны РФ, были поражены все цели, включая конструкторское бюро «Луч».
Конструкторское бюро «Луч» занимается производством ракет «Ольха» и ракет «Нептун».