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ВС РФ нанесли удар по конструкторскому бюро, где производят ракеты «Нептун»

18 января 2025 14:18
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В ответ на ракетный обстрел Белгородской области российские войска нанесли удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удар по конструкторскому бюро, где производят ракеты «Нептун»-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер.

По данным Министерства обороны РФ, были поражены все цели, включая конструкторское бюро «Луч».

Конструкторское бюро «Луч» занимается производством ракет «Ольха» и ракет «Нептун».

# Армия # Оружие и боеприпасы

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