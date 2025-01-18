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Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%

18 января 2025 13:41
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В преддверии вступления Трампа в должность президента госдолг США впервые в истории превысил отметку в 36 триллионов 100 миллиардов долларов. Цифра огромная. Для понимания – это по 106 тысяч долларов на каждого жителя Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%-2

По данным американского Минфина, всего за год сумма долга увеличилась почти на 2,5 триллиона долларов. По прогнозу финансового управления конгресса США, в 2025 году он составит 100 ВВП. Одна из основных причин – хронический дефицит бюджета. 

По итогам прошлого года он составил почти 2 триллиона долларов. Кроме того, при Байдене доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15 %, многие страны стали снижать зависимость от доллара в международных расчетах. Так что Трампу предстоит начать работу в довольно тяжелых условиях.

# Международная политика

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