Двое погибли. Судьи Верховного суда застрелены в Иране

В Тегеране в здание Верховного суда проник вооруженный человек и убил двух судей – Али Разини и Мохаммада Могисе, обладавших большим опытом в сфере преступлений против национальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
В Тегеране в здание Верховного суда проник вооруженный человек и убил двух судей – Али Разини и Мохаммада Могисе, обладавших большим опытом в сфере преступлений против национальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
Злоумышленник, работавший буфетчиком в Верховном суде, стрелял из кольта, а затем покончил с собой. Также сообщается, что еще один судья и телохранитель были ранены.