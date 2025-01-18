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Двое погибли. Судьи Верховного суда застрелены в Иране

18 января 2025 13:57
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В Тегеране в здание Верховного суда проник вооруженный человек и убил двух судей – Али Разини и Мохаммада Могисе, обладавших большим опытом в сфере преступлений против национальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Двое погибли. Судьи Верховного суда застрелены в Иране-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Злоумышленник, работавший буфетчиком в Верховном суде, стрелял из кольта, а затем покончил с собой. Также сообщается, что еще один судья и телохранитель были ранены.

# Убийство # Стрельба

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