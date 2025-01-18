Двое погибли. Судьи Верховного суда застрелены в Иране

В Тегеране в здание Верховного суда проник вооруженный человек и убил двух судей – Али Разини и Мохаммада Могисе, обладавших большим опытом в сфере преступлений против национальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленник, работавший буфетчиком в Верховном суде, стрелял из кольта, а затем покончил с собой. Также сообщается, что еще один судья и телохранитель были ранены.