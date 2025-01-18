Трамп сообщил о выпуске своей криптовалюты $TRUMP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth и X о выпуске шуточной криптовалюты (мемкоин) под названием $TRUMP. Об этом пишет РИА Новости.

У пользователей возникли вопросы относительно подлинности сообщения, но посты не были удалены. Трамп также заявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами станут главами департамента по достижению госэффективности (DOGE), в котором упоминается криптовалюта Dogecoin.

Он вступит в должность 20 января, став 47-м президентом США.