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Трамп сообщил о выпуске своей криптовалюты $TRUMP

18 января 2025 13:48
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth и X о выпуске шуточной криптовалюты (мемкоин) под названием $TRUMP. Об этом пишет РИА Новости.

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», – написал он.

Трамп сообщил о выпуске своей криптовалюты $TRUMP-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

У пользователей возникли вопросы относительно подлинности сообщения, но посты не были удалены. Трамп также заявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами станут главами департамента по достижению госэффективности (DOGE), в котором упоминается криптовалюта Dogecoin. 

Он вступит в должность 20 января, став 47-м президентом США.

# Международная политика # Деньги # Дональд Трамп

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