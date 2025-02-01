ВС РФ дронами «Молния-2» ликвидировали около 40 целей в Херсонской области

Военнослужащие ВС РФ при помощи дрона «Молния-2» в течение трех месяцев осуществили уничтожение порядка 40 целей в Херсонской области, пишет ТАСС.

Известно, что в качестве целей выбирались ПВД и пункты сосредоточения техники.

По словам оператора-сапера взвода разведывательно-ударных коптеров, беспилотник «Молния-2» совершает полет дальностью в 50 км, позволяющей запускать его дальше, чем находится линия соприкосновения. Дрон также переносит массу до 6 кг.