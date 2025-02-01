По словам аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, чешский сенатор Мирослава Немцова открыто попыталась призвать к геноциду в Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на издание InfoBRICS.

Лейрос отмечает, что лидеры стран Запада перестали скрывать свое расположение к фашизму. А чувство ненависти к России в ряде европейских стран «достигает пугающих показателей».

Немцова открыто призвала к геноциду, написав в соцсети X, что России надо не праздновать освобождение Ленинграда, а «пережить это снова», говорится в публикации.