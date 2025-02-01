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Призыв о повторении блокады Ленинграда не укладывается в голове – Медведев

01 февраля 2025 11:07
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание чешского сенатора Мирославы Немцовой, пожелавшей России вновь испытать на себе блокаду Ленинграда.

Так, Немцова в социальной сети X разместила публикацию, где высказалась, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь это испытать.

Изначально, как отмечает в своем Telegram-канале Медведев, он не планировал комментировать высказывание неизвестного политика. Однако, посетив Санкт-Петербург, «сдержаться» не мог.

Призыв о повторении блокады Ленинграда не укладывается в голове – Медведев-1

Фото: Pinterest

По мнению Медведева, сложно понять, чем руководствовалась Немцова, желая народу другой страны гибель минимум миллиона граждан. «Это уже даже не привычная нам русофобия», – отметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что «в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников».

«Таких высказываний забывать нельзя», – подчеркнул политик.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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