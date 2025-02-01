Призыв о повторении блокады Ленинграда не укладывается в голове – Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание чешского сенатора Мирославы Немцовой, пожелавшей России вновь испытать на себе блокаду Ленинграда.

Так, Немцова в социальной сети X разместила публикацию, где высказалась, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь это испытать.

Изначально, как отмечает в своем Telegram-канале Медведев, он не планировал комментировать высказывание неизвестного политика. Однако, посетив Санкт-Петербург, «сдержаться» не мог.