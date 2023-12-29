ВС Польши зафиксировали неопознанный объект, прилетевший со стороны Украины

В Варшаве сообщили о нарушении воздушного пространства страны со стороны Украины неопознанным предметом, сообщает оперативное управление Вооруженных сил страны. Об этом пишет РИА Новости.

Объект был зафиксирован радарами ПВО с того момента, как он пересек границы, и до тех пор, когда сигнал исчез. В связи с этим командование оперативных сил и средств задействовало все доступные силы и возможности. Представитель оперативного управления Яцек Горышевский сообщил, что военные приведены в высшую боевую готовность и выясняют подробности инцидента.