Президент Литвы заявил о желании ввести налог на оборону в 2024-м

Литва в 2024 году может ввести налог на оборону, заявил президент страны. По его мнению, это станет большим шагом в реализации планов превысить рубеж в 3 % от ВВП, выделяемых на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти цели в бюджете на следующий год выделено более двух миллиардов евро. Но президенту этого показалось мало и он решил отнять немного денег у населения. По расчетам, таким образом можно будет получить еще несколько сотен миллионов евро. Сам глава государства уверен, что люди его поймут и поддержат, так как, по его словам, национальная безопасность воспринимается литовцами как чрезвычайно важный аспект. Однако политики и депутаты не разделяют такого оптимизма. Они не хотят обсуждать новый налог как раз из-за боязни общественной реакции.