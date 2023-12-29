Мужчина пытался ограбить испанскую журналистку и попал в прямой эфир

В Испании журналистку чуть не ограбили в прямом эфире. Она вела репортаж из центра Мадрида, как вдруг неизвестный мужчина схватил ее рюкзак и стал в нем рыться в поисках ценных вещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем он решил, что съемочная аппаратура стоит намного дороже и попытался украсть и ее. Не смутило невольного участника телетрансляции даже то, что попытка ограбления совершается на глазах миллионов зрителей и многочисленных невольных свидетелей происшествия. Но надо отдать должное мужеству журналистки и съемочной группы которые смогли дать отпор нападавшему. Уходя он даже умудрился пригрозить им, если они вызовут полицию. Хотя та уже внимательно рассматривает отснятый материал.