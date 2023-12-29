Шанхай накрыл очень густой туман – закрыты многие участки дорог, остановлено паромное сообщение

Туман нарушил жизнь китайского Шанхая. Он оказался настолько густой, что городские власти вынуждены были объявить повышенный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временно остановлено паромное сообщение, закрыты многие участки дорог, в том числе и те, которые ведут к крупнейшему контейнерному порту. Синоптики считают, что в таком туманном состоянии Шанхай будет находиться завтрашнего вечера. Развеять его поможет наступающая на регион волна холода.