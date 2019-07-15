Новости Китая. Шанхайские врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациентка поступила в больницу с жалобами на затрудненное дыхание, боли в области груди и высокую температуру.

Медики диагностировали у нее острый кардит – воспаление сердца. Девочку поместили в отделение интенсивной терапии, где почти неделю жизнь в ней поддерживал аппарат. Запустить сердце не удавалось. К счастью, был найден донорский орган. Хирурги провели успешную операцию, и малышка уже пошла на поправку.